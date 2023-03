"Innovative e resilienti Le nostre Pmi conquistano i mercati"

AUMENTARE la presenza nel proprio core business e ampliare l’offerta commerciale verso nuovi mercati e settori. È la strada maestra che le Pmi devono percorrere per essere competitive. Ciò comporta investire in tecnologie digitali, impiegare know-how consolidato e soprattutto crescere per linee esterne in modo da raggiungere le dimensioni necessarie al raggiungimento dei target. Aiutare le aziende a diventare grandi è il mestiere di Giulio Gallazzi (nella foto a destra), imprenditore bolognese che negli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé conquistando con SRI Group, da lui fondato oltre vent’anni fa e del quale è attualmente Ceo, una posizione di leadership nelle operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo industriale nel segmento delle piccole e medie imprese. SRI Group, infatti, rappresenta oggi uno dei maggiori gruppi europei indipendenti che si occupano di Financial Advisory e Corporate Investment Banking dedicato alle Pmi europee. Gallazzi, qual è lo stato delle Pmi italiane in questo inizio d’anno e quali le prospettive di crescita di un segmento così rilevante per il Pil e l’occupazione del nostro Paese? "L’opinione diffusa fra gli operatori finanziari e le associazioni di categoria è che il 2023 sarà un anno piuttosto complesso per le Pmi italiane, visto le tante variabili...