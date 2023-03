In crescita i servizi richiesti dalle aziende

Artigiancredito opera in Emilia-Romagna dalla fine del 2019, dopo la fusione con Unifidi, i servizi richiesti dalle aziende sono in crescita. Inoltre, attraverso il Fondo regionale microcredito, un fondo rotativo della Regione Emilia-Romagna gestito da Artigiancredito, che copre e garantisce il 50% della cifra, piccole imprese e professionisti possono ricevere un aiuto per finanziare lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e professionali. Promuove anche la formazione delle persone, tramite l’accesso al credito.