In campo anche per la sostenibilità

Oltre a partecipare a diversi programmi di salvaguardia ambientale, Eurojersey promuove la sostenibilità economica e sociale, supportando l’attività di organizzazioni non governative di rilevanza internazionale, come Medici senza frontiere (in particolare, il progetto Msf Medical Academy e l’ospedale di Kenema, in Sierra Leone) e Save the children (in particolare, le azioni per contrastare la malnutrizione infantile). Dal 2014, l’azienda sostiene Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) alla Milano Marathon.