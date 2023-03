Le paure degli imprenditori e delle Pmi per il primo trimestre 2023

Milano, 10 marzo 2023 – Nel 2022 ben 8 aziende su 10 hanno registrato performance commerciali di molto superiori al 2021, arrivando in taluni casi addirittura a raddoppiare il fatturato. Questo è il dato che emerge da un campione di 642 aziende italiane analizzato da I-AER, Institute of Applied Economic Research, sull’anno 2022. LAVORO “Più in dettaglio - afferma Fabio Papa – docente di economia e fondatore di I-AER - è possibile affermare che l’aumento del fatturato delle imprese analizzate è stato davvero consistente: +18,3% rispetto al 2021 con ben 8 aziende su 10 che hanno registrato performance commerciali di molto superiori al 2021, arrivando in taluni casi addirittura a raddoppiare il fatturato. Questo fenomeno è visibile in modo indipendente dal settore analizzato ed è riconducibile all’enorme sforzo imprenditoriale che le aziende italiane hanno effettuato nel biennio 21-22”. Timori per la marginalità Ma se da un lato le imprese possono essere soddisfatte del ritorno avuto sul fronte commerciale, non si può dire lo stesso sul lato delle marginalità. Il quadro delineato da I-AER premia quindi il dinamismo commerciale degli alfieri del Made in Italy pur facendo trapelare qualche preoccupazione rispetto alla sostenibilità dell’azione imprenditoriale delle nostre imprese. “Uno dei driver...