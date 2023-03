Il sogno italiano che fa sposare la creatività con la tecnologia

NEL CUORE DI UNO dei distretti calzaturieri più importanti al mondo, nel comune di Montagranaro, in provincia di Fermo, cinquant’anni fa nasceva la Doucal’s. Nel 1973, infatti, venne costituita l’azienda naturale evoluzione del laboratorio artigianale che Mario Giannini aveva aperto nel 1968. "Doucal’s un nome inglesizzato – precisano i figli Gianni e Jerry Giannini, rispettivamente Ceo e direttore creativo di Doucal’s e Ceo e direttore commerciale – per raccontare il sogno italiano che apprezza lo stile e la qualità delle calzature made in England". Mario Giannini, infatti, si reca a Norhampton, nel British Shoes Manufacturer district per uno stage sulla lavorazione Goodyear fatta a mano (handmade Goodyear). Apprende tutti i segreti delle diverse costruzioni e le regole dello stile inglese così influente negli anni Settanta sul mercato europeo. Rientrato a casa dopo il training, infonde alla sua piccola realtà imprenditoriale la dedizione e il rispetto per il lavoro che ha visto e apprezzato nelle fabbriche inglesi. Però Doucal’s è e resta un’azienda puramente italiana, con il gusto per la bellezza, morbidezza e leggerezza nel Dna. La storia di Doucal’s è, quindi, frutto di passione, tradizione e amore di una famiglia che ha nel cuore e nello spirito l’artigianalità e l’imprenditoria...