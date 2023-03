"Il segreto del successo è restare un’azienda familiare"

UNA STORIA INDUSTRIALE che dura con successo da oltre cinquant’anni. E i cui ingredienti sono la proprietà e la gestione familiare dell’azienda e il saper fare bene i salumi. In particolare il prosciutto cotto, fiore all’occhiello del Salumificio Fratelli Riva di Molteno, in provincia di Lecco. Fondato nel 1969, il nome Fratelli non è rimasto solo nella ragione sociale del Salumificio ma nei fatti. Perché a guidare l’azienda oggi è la seconda generazione della famiglia – i figli del co-fondatore Umberto – e quindi quattro fratelli, Giuseppe, amministratore delegato, con le sorelle Letizia e Chiara e il fratello Enrico. Una guida che ha proseguito nel percorso di crescita del Salumificio affiancando al prodotto di punta, il prosciutto cotto, che rappresenta ancora oltre la metà dei ricavi (105 milioni nel 2022) una gamma di altri salumi (come coppa, bresaola, mortadella, speck) e soprattutto le linee degli affettati di alta qualità realizzati con le carni avicole (pollo e tacchino) rispondendo alle nuove, e crescenti richieste, dei consumatori che preferiscono prodotti salutistici e leggeri. Consumatori che dopo la pandemia hanno dovuto fare i conti con la corsa dell’inflazione e quindi anche dei prezzi del carrello della spesa. "Gli effetti della crisi energetica e...