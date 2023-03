Il brand digitale che ha cambiato il settore

La startup Madame Miranda

è il brand digitale che ha rivoluzionato il settore dei servizi di bellezza, portando in Italia il Beauty on demand. www.madamemiranda.com è la piattaforma web dedicata ai servizi Hair & Beauty on demand, che mette in contatto liberi professionisti del settore e clienti in cerca di servizi di bellezza. Nata nel 2017 a Milano, la startup è stata ideata da Diamante Rossetti, affermata manager milanese, e alla sua amica e collega Gioia Fiorani. Ora lo sbartco in altre città e nelle principali località balneari in Italia.