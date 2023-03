Fontana Gruppo Pezzi di Brianza nel cuore della Tour Eiffel

I TECNICI LI CHIAMANO fasteners, i bulloni di alta qualità che uniscono o fissano meccanicamente due o più parti in modo non permanente. Sono piccoli oggetti che hanno una grande missione: impiegati sin dall’antichità per carri, imbarcazioni e macchine agricole, oggi sono diventati l’elemento decisivo che consente ad automobili, aerei, infrastrutture, bracci meccanici, ponteggi di sostenere grandi performances, sopportando carichi critici. Pochi sanno che l’Italia è leader nella produzione di fasteners con Fontana Gruppo, azienda familiare fondata nel 1952 da Loris e Walter Fontana a Veduggio con Colzano (in provincia di Monza e Brianza) e che oggi vanta numeri da record. Presente in tutto il mondo con 16 plant produttivi, ha sedi e filiali in 32 località tra Europa, Americhe e India, 3 centri di ricerca nel mondo e 145 patent, impiegando oltre 4.000 persone. I fasteners dell’azienda lombarda si trovano oggi all’interno della Tour Eiffel di Parigi, ma anche del Rover Mars Perseverance atterrato su Marte o della nuova versione dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid. L’internazionalizzazione è sempre stata nel DNA di Fontana Gruppo. Nel 1957, soltanto cinque anni dopo l’avvio delle attività, la società era già presente con prodotti e proposte commerciali sul suolo americano. La strategia...