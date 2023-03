Fondi azionari e bilanciati trainano il risparmio gestito

QUASI 20 MILIARDI di euro in 12 mesi. È la somma complessiva che nel 2022 gli italiani hanno investito nei prodotti del risparmio gestito (o asset management), cioè nei fondi comuni o nelle gestioni patrimoniali. Per gli operatori di questo settore, si tratta di un risultato sensibilmente inferiore rispetto a quello del 2021, quando le Sgr (società di gestione del risparmio) avevano raccolto in un anno la bellezza di 91,7 miliardi di euro (i dati sono della sigla di categoria Assogestioni). Nel 2022, le Sgr si sono invece dovute dunque accontentare di meno di un quarto, cioè di 19,7 miliardi. A ben guardare, però, si tratta di un risultato abbastanza soddisfacente, se si guarda a come si erano messe le cose nei mesi scorsi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Le tensioni internazionali hanno infatti provocato una tempesta sui mercati finanziari per i quali il 2022 è stato senza dubbio un annus horribilis, con perdite a due cifre sia per le azioni che per le obbligazioni, quest’ultime colpite anche (e soprattutto) dall’aumento dei tassi d’interesse. Una congiuntura così sfavorevole ha senza dubbio scoraggiato gli investimenti finanziari, frenando la raccolta di nuove risorse da parte delle società di gestione dei...