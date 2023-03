Finito il tempo dei tassi zero Tornano di moda i bond

UN ANNO ORRIBILE per i mercati finanziari con perdite che hanno riportato la memoria alla grande crisi finanziaria del 2008. E se, dall’Europa a Wall Street fino ai mercati emergenti, a causa del mix di corsa dell’inflazione, caro-energia, chiusure per lockdown della Cina e rialzo dei tassi decisi da Fed e Bce (nella foto a destra la presidente Christine Lagarde), senza purtroppo dimenticare il fattore guerra in Ucraina, l’azionario ha registrato perdite a due cifre ancora peggio è andato l’obbligazionario. Con significative minusvalenze in chi aveva in portafoglio bond e titoli governativi i cui prezzi, in base alle scadenze, sono crollati di fronte all’aumento dei rendimenti delle nuove emissioni prodotto dalla stretta monetaria delle banche centrali. Il crollo degli indici obbligazionari nel 2022, spiega Mauro Valle (foto a sinistra), responsabile investimenti obbligazionari di Generali Investments Partners, è stato eccezionale con un calo del Global Aggregate circa 4 volte superiore a quelli generalmente osservati negli ultimi due decenni. Lo shock inflazionistico e il repricing delle banche centrali sono stati violenti. Con un rialzo dei tassi di riferimento che dall’americana Federal Reserve hanno interessato la Bce e quindi l’Europa e l’Italia. Ma, aggiunge Valle, entrambe le banche centrali hanno preannunciato che la...