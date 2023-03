Fiera Milano cambia visuale Il domani è nel metaverso

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE coinvolge anche il comparto fieristico che sperimenta le nuove dimensioni offerte dalla rete. Fiera Milano ha firmato un accordo con Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale, e con AnotheReality, realtà che si occupa di mondi immersivi declinando le nuove tecnologie in progetti creativi e innovativi. Le partnership hanno l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma di eventi finalizzati a supportare il processo di trasformazione digitale delle aziende e ad approfondire il sempre più attuale tema del metaverso. Questo nuovo appuntamento fieristico, previsto negli spazi di Allianz MiCo il 15 e il 16 novembre 2023, sarà un evento unico nel suo genere che metterà in comunicazione le più importanti aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi e delle innovazioni dei sistemi applicativi. Con più di 400 relatori internazionali distribuiti su 9 palchi tematici, l’esperienza di visita negli spazi espositivi sarà un percorso caratterizzato da molti ingressi, una sorta di knowledge park a disposizione delle esigenze del visitatore. "Le imprese ricorrono alla trasformazione digitale per cambiare i modelli di business tradizionali", spiega Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "Attraverso questo nuovo appuntamento fieristico vogliamo consentire alle imprese di...