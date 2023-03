Dal 2023 tre miliardi di bicchieri all’anno È il nuovo traguardo in tema di diversificazione

UN INVESTIMENTO da 2 milioni di euro per scrivere un nuovo capitolo nel processo di diversificazione di Flo nella produzione attraverso l’utilizzo di materiali più naturali. L’investimento ha permesso al gruppo di realizzare a Fontanellato l’innovativo reparto interamente dedicato alla produzione di bicchieri in carta per la distribuzione automatica. Tutta la produzione è destinata al mercato italiano, Paese leader a livello europeo nel settore del vending. Con gli stabilimenti esteri in Francia e Inghilterra la capacità produttiva di bicchieri in carta del gruppo supererà quindi entro fine 2023 i 3 miliardi di bicchieri annui. Il significativo percorso di crescita verso la sostenibilità dei materiali è confermato dai traguardi già raggiunti da Flo: nel 2019, solo il 23,5% della produzione interna era in carta. Nel 2022, invece, il peso dei prodotti in cellulosa è arrivato al 40,5%. Di contro, è diminuito l’utilizzo della plastica che è passata dall’essere impiegata per il 69,3% dei prodotti nel 2019 al 43,6% nel 2022. All’interno del nuovo comparto saranno prodotte due linee di bicchieri in carta di alta qualità e certificata Pefc proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, che verranno sottoposte a frequenti controlli di qualità sistematici sia funzionali che dimensionali per garantire il rispetto...