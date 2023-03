Corsi di educazione per i manager del futuro "Salvaguardare le risorse naturali è un valore"

SI CHIAMA "P&G PER L’ITALIA" ed è il più importante programma di cittadinanza di impresa mai avviato da Procter and Gamble nel nostro Paese, attivo in cinque ambiti: educazione, ambiente, salute, società e innovazione. Lanciato nel 2021, "P&G per l’Italia" prevede l’investimento di alcuni milioni di euro per realizzare azioni concrete nell’ambito della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della responsabilità sociale con l’obiettivo di contribuire in modo sempre più significativo e concreto a creare un futuro migliore per tutti affinché nessuno resti indietro. Sul fronte dell’educazione, uno degli obiettivi del programma è quello di sensibilizzare le persone sulla sostenibilità attraverso azioni concrete volte alla salvaguardia del pianeta. Per questo, insieme a Wwf Italia, la più grande organizzazione mondiale di protezione ambientale, P&G si impegna per l’educazione green delle nuove generazioni, dei manager del futuro e degli adulti. In questo ambito P&G sostiene Wwf Italia nella realizzazione delle "Aule Natura", oasi verdi realizzate nelle scuole italiane per promuovere l’educazione e la sostenibilità ambientale tra le nuove generazioni. In queste aule all’aperto i bambini possono conoscere ed imparare a rispettare la natura. Nell’ambito della partnership strategica con WWF Italia, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-22 oltre 5.000 mq di spazi verdi sono stati messi a...