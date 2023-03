Con Gimme5 il salvadanaio diventa digitale

IL VIAGGIO dei sogni, un’auto nuova o la prima casa. In molti hanno fatto nella loro vita progetti di questo genere, ma spesso sono stati costretti ad accantonarli per mancanza di soldi. Già, perché sognare in grande purtroppo non basta. Per realizzare certi progetti, ci vogliono pazienza e metodo. E occorre adottare una serie di buoni comportamenti che rendono più sostanziose le finanze personali. A spiegare concretamente come si fa, ci ha provato Gimme5, l’app digitale (creata dalla società di gestione del risparmio AcomeA) che permette di accantonare piccole somme di denaro attraverso lo smartphone e investirle in fondi comuni. Gimme5 ha realizzato una simulazione pratica di alcuni dei desideri più comuni degli italiani che possono essere raggiunti risparmiando e investendo. Per chi progetta il viaggio dei sogni, le spiagge delle Maldive o i grattacieli di Manhattan non sono irraggiungibili: cominciando oggi a mettere da parte 100 euro al mese per due anni, senza mai saltare un accantonamento, a dicembre 2024 si otterrà un gruzzolo di 2.400 euro. Considerando, però, l’effetto dell’inflazione che erode il potere d’acquisto dei risparmi, la somma accantonata avrà un valore reale equivalente ai 2.355 euro di oggi, con una perdita effettiva del potere di acquisto...