Azimut Benetti Classe, lusso e leadership mondiale

"NON PROMETTERE TROPPO, ma fare sempre le cose per bene". Una filosofia e uno stile di vita per una famiglia di piemontesi come sono i Vitelli, fondatori e proprietari di Azimut-Benetti leader mondiale nella costruzione degli yacth. Con una mission ben precisa da 53 anni a questa parte: "costruire la barca più bella, affidabile, tecnologica, innovativa ed assisterla sempre e ovunque". E a questa mission il gruppo Azimut-Benetti, nel suo mezzo secolo di vita, è sempre rimasta fedele. Con un valore aggiunto non da poco in un mondo globalizzato in cui le imprese sono sempre più formate da tanti piccoli pacchetti azionari diversi e distanti l’uno dall’altro. Ma non è il caso di Azimut-Benetti che, pur avendo una forte vocazione internazionale (ha 189 cantieri attivi nei cinque continenti), resta un’azienda a conduzione familiare. Il presidente è ancora il fondatore Paolo Vitelli, affiancato ora dalla seconda generazione della famiglia rappresentata dalla figlia Giovanna che è vicepresidente. Senza che questo rappresenti un gap negativo nel complesso e competitivo mondo dei super yacth. Anzi. "Effettivamente nel nostro Paese – riconosce Giovanna Vitelli (nella foto) – non c’è mai un passaggio graduale di deleghe. Vedo, in questo, una grandissima intelligenza e lungimiranza di mio...