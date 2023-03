Apogeo Space lancia in orbita i satelliti italiani in miniatura

REALIZZARE la prima costellazione italiana di nanosatelliti in grado di garantire connettività globale per dispositivi Internet of Things, a supporto di agricoltura 4.0, monitoraggio di infrastrutture, shipping e altro. La missione ambiziosa di Apogeo Space. Guidata dall’ingegnere Guido Parissenti (nella foto a sinistra), Ceo e co-fondatore assieme al fisico Primo Attinà, la Pmi bresciana dal 2013 è impegnata a produrre satelliti in miniatura. Di recente è arrivato l’annuncio della firma di un accordo D-Orbit, azienda di logistica e trasporto orbitale con sede a Fino Mornasco (Como), per l’acquisizione di lanci multipli dal 2023 per la messa in orbita dei suoi micro-satelliti. "I nostri satelliti misurano solo 10X10X3 centimetri, pressoché quanto tre custodie di cd messe una sopra l’altra. Ovviamente non hanno le stesse prestazioni di quelli da una tonnellata ma sono in grado di garantire un servizio complementare di connettività per i sensori nel campo dell’Internet of Things che devono trasmettere relativamente pochi dati. Grazie alle dimensioni contenute, inoltre, ad ogni lancio possiamo mettere in orbita nove satelliti con l’obiettivo di arrivare in breve tempo a sviluppare una costellazione satellitare". I piani di Apogeo Space prevedono a regime dai due ai tre lanci all’anno per la realizzazione della propria costellazione...