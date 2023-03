Al gelato artigianale la parte di superstar

LA SUPERSTAR del Sigep è senz’altro il gelato artigianale, in ogni sua squisita declinazione. La manifestazione dedica infatti alla filiera ben 12 padiglioni e la "Gelato Arena", lo spazio in cui si svilupperà un ricco programma di eventi, con la partecipazione dei professionisti più quotati a livello mondiale. Il gelato farà, inoltre, da trait d’union tra le varie filiere presenti alla kermesse: tanti eventi vedranno partecipare i gelatieri assieme a pasticceri e panificatori. Fin dalla sua prima edizione, il Sigep è un’occasione preziosa di formazione, nonché un’opportunità unica per vedere i migliori talenti all’opera e scoprire in anteprima prodotti e tecnologie utilizzati nella lavorazione. Spazio anche ai trend di settore, grazie alla presenza delle principali associazioni di riferimento della categoria: Associazione italiana gelatieri, Artglace, Cna, Confartigianato, Federazione artigianale gelatieri.

La "Gelato Arena", al centro del quartiere fieristico riminese, è l’autentico cuore pulsante dell’area dedicata all’industria del "dolce freddo". Qui si susseguiranno varie sessioni dimostrative per valorizzare la maestria dei campioni del gelato e illustrare le novità tecnologiche e di prodotto. Durante le cinque giornate sono in programma, inoltre, incontri formativi e divulgativi, con speaker internazionali chiamati per condividere know-how e presentare gli scenari attuali e futuri per il settore. Il 23 gennaio il palco della "Gelato Arena" ospiterà Gambero rosso, che sceglie Sigep per presentare la Guida alle gelaterie d’Italia – Edizione 2023, mentre il 24 si terrà la premiazione di Cna Agroalimentare ai propri associati, articolata in tre categorie: carriera, innovazione, giovane promessa e gelateria con titolare donna.

Tra le iniziative più interessanti, organizzate negli stand espositivi, ecco quella dedicata alla nomina del "miglior gelatiere dell’anno", al termine dell’omonima competizione promossa dall’Associazione italiana gelatieri nel padiglione C5; la competizione mondiale di granita siciliana e il concorso internazionale "Il carrettino d’oro", quest’anno incentrato su un tema tutto da gustare: il gelato alla nocciola.

Maddalena De Franchis