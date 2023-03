"Aiutiamo le aziende a prendere le decisioni migliori"

"AON IS IN THE BUSINESS OF BETTER DECISIONS". Ovvero aiutare i clienti – Pmi, grandi gruppi industriali e finanziari, enti pubblici e professionisti – a prendere decisioni migliori per dare loro la chiarezza e la fiducia necessarie a proteggere e far crescere la loro attività e quindi tutelare e arricchire la vita delle persone. È la mission di Aon, il grande gruppo internazionale leader nei servizi professionali, esperto nella gestione e nella consulenza dei rischi così come nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, forte della presenza in oltre 120 Paesi del mondo. Tra i quali il nostro Paese, dove opera Aon Italia – branch di Aon Plc, società con sede a Londra e quotata al Nyse - con oltre 25 uffici principali e più di 1.800 dipendenti. La crescita di Aon in Italia è passata attraverso 50 acquisizioni strategiche realizzate negli ultimi 25 anni. Il gruppo ha inoltre in programma, esordisce Andrea Parisi, ad e dg di Aon Spa, di crescere del 50% in 5 anni, 10% l’anno, sia per linee interne che esterne. Per Aon è stato infatti da sempre importante, e lo è sempre di più, poter acquisire nuove competenze per ampliare la sua "value proposition", con l’obiettivo di portare...