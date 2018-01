Roma, 15 gennaio 2018 - Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone: uno di loro entrerà nel cast dell’Isola dei famosi 2018. Dopo il grande successo sul web, 'L’Isola dei Famosi - #SarannoIsolani' si è concluso oggi e questo pomeriggio, nel salotto di Barbara D’Urso, sono stati svelati i nomi dei tre aspiranti naufraghi più votati. Ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare sulle spiagge di Cayo Cochinos: nel corso della prima puntata del reality - condotto da Alessia Marcuzzi – che andrà in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5, sarà aperto un televoto e il pubblico da casa deciderà chi potrà vivere sbarcare in Honduras.

I tre aspiranti naufraghi sono molto agguerriti: Deinara ha 40 anni ed è una social influencer napoletana; sui social è conosciuta come “La terribile” visto che con le sue battute al vetriolo non risparmia proprio nessuno. Valerio arriva da Taranto, ha 40 anni ed è regista teatrale e insegnante, e in passato è stato Mister Universo. Franco, 55 anni, è un ex pugile professionista barese e attualmente fa il personal trainer dei vip

Le appassionanti avventure vissute dai “#SarannoIsolani” - fino a ora esclusiva del mondo web - andranno in onda domenica 21 gennaio alle 23,30 su Italia 1. Il racconto per intero delle otto puntate (già trasmesse sui social) mostrerà gli aspiranti naufraghi mentre cercano di districarsi tra i pericoli impervi di Playa Desolada. La voce narrante sarà quella dei “The Show”, le star del web Alessio Stigliano e Alessandro Tenace. L’esordio del prequel del reality targato Magnolia ha già entusiasmato gli utenti di Internet. La prima puntata è stata seguita complessivamente da 500.000 persone, sono arrivati quasi 400mila voti, mentre la copertura totale di Facebook è stata di circa sei milioni di utenti.

Intanto, domani 16 gennaio i tre aspiranti naufraghi saranno ospiti di “Pomeriggio Cinque” per raccontare la loro esperienza nel campo d’addestramento nella maremma toscana e per farsi conoscere meglio dal grande pubblico.