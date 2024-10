Mattarella riceva l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani Roma, 21 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, in visita di Stato in Italia. "È un onore per la Repubblica italiana averla qui a Roma ed è per me un piacere personale poterla accogliere nuovamente al Quirinale - ha detto Mattarella - la consuetudine dei nostri incontri e dei nostri rapporti, e dei tanti incontri a livello di governo, manifestano quanto sia forte il legame tra Qatar e Italia e quanto sia importante per noi il rapporto con il Qatar come interlocutore essenziale nella politica internazionale e per la grande quantità di rapporti bilaterali e per la collaborazione che abbiamo".