Whatsapp down con Instagram e Facebook in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Roma, 11 dicembre 2024 – I social di Meta in down. Sono tantissimi gli utenti che hanno difficoltà ad usare Instagram e Facebook (incluso Facebook Messenger). E soprattutto Whatsapp, stando al sito Downdetector non va: i problemi dell’app di messaggistica dall’inconfondibile icona verde sembrano i più persistenti. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati intorno dopo le 18.40. In pochi minuti le segnalazioni in Italia erano oltre migliaia: sono arrivate un po’ da tutto il Paese, soprattutto dalle grandi città, com’è prevedibile. Ma i disservizi sono anche all’estero come dimostrano i tanti commenti su X. Sempre Downdetector negli Stati Uniti attorno alle 18.50 ora italiana erano arrivate circa 105.000 segnalazioni per problemi su Facebook, oltre 70.000 per Instagram e circa 12.000 per Whatsapp. Nessuna spiegazione ufficiale da parte di Meta.

Whatsapp, i problemi continuano

Secondo Downdetector, per Whatsapp le difficoltà maggiori sono riscontrate nell’invio di messaggi: più pesanti sono (è il caso di video, audio e foto) e peggio è. Con Instagram si fatica a caricare le pagine, mentre il 65% delle segnalazioni che coinvolgono Facebook, riguarda la app. Per Instagram e Facebook il problema sembra in via di risoluzione con il picco delle segnalazioni si è raggiunto alle 19.10, mentre la connessione Whatsappa continua ad andare a singhiozzo.

Poco dopo le 19 il picco di segnalazioni dall'Italia al sito Downdetector per malfunzionamenti di WhatsApp

L’ironia su X

Nel frattempo si è scatenata l’ironia sui social rimasti disponibili. Su X sono tanti i meme che, a suon di hashtag #Facebookdown, #Instagramdown e #Whatsappdown, scherzano sul disservizio, di cui ancora non si conoscono le cause. Imperdibili quelli che fantasticano su Elon Musk, patron di X, immaginato mentre festeggia il down di Meta. Non mancano le gag sullo ‘choc emotivo’ che colpisce chi resta disconnesso dal mondo. Al ‘terrore’ di avere un problema con la propria connessione, si rimedia correndo ad aprire X. Mal comune, mezzo gaudio.

Notizia in aggiornamento