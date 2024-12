A Roma l'annuale Cancer Policy Forum festeggia i 10 anni Roma, 11 dic. (askanews) - All'annuale Forum istituzionale a Roma, il Gruppo delle 45 Associazioni pazienti "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" incontra le Istituzioni nazionali e regionali, ripercorre i traguardi più significativi in materia di politiche oncologiche in Italia raggiunti nei 10 anni dalla sua costituzione e rilancia la necessità di dialogo, grazie anche alla mediazione dell'Intergruppo Parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro", con la buona politica, interlocutore strategico per migliorare la presa in carico dei pazienti con tumore. Abbiamo parlato con Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna ODV: "Un'iniziativa che mira a premiare la buona politica perché non sempre bisogna parlare male della politica, c'è sempre anche la buona politica, allora quando c'è bisogna valorizzarla, quindi questo premio nasce proprio con questo obiettivo di premiare quei parlamentari della Camera e del Senato che si sono occupati di oncologia e hanno fatto delle proposte di legge, degli atti parlamentari che mirano a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici". Decisiva nelle attività di advocacy del Gruppo l'intermediazione dell'Intergruppo Parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro", che riunisce rappresentanti di tutte le forze politiche. È poi intervenuto il Sen. Guido Quintino Liris, Coordinatore Intergruppo Parlamentare al Senato: "Ricevere questo premio è sempre un gran piacere, quando si dicevano premi significa che si è dimostrato qualcosa, per quanto mi riguarda è senz'altro, certamente un riconoscimento di quanto fatto ma soprattutto uno sprone per quello che potremo fare in futuro. Ci sono tante battaglie da fare ancora a fianco delle donne, in particolar modo con le sollecitazioni allo sprone di Anna Mancusa e di Salute Donna, certamente le faremo tutti quanti insieme interpretando il senso delle istituzioni trasversalmente al di là delle casacche partitico-politiche. Questo è lo schema su cui ci stiamo muovendo e stiamo lavorando benissimo. I prossimi risultati, anche entro la fine dell'anno, vorranno essere raggiunti ma soprattutto ci sono tante avventure da percorrere insieme in prospettiva". Infine le parole dell'On. Vanessa Cattoi, Coordinatrice Intergruppo Parlamentare alla Camera dei Deputati: "Vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il proseguo anche dei lavori della commissione del bilancio della quale faccio parte, sperando di raggiungere il miglior obiettivo soprattutto in favore dei nostri pazienti. Ringraziando anche poi Anna Maria Mancuso perché senza di lei tutto questo non sarebbe possibile perché sono ben dieci anni che questo intergruppo continua a lavorare incessantemente e viene ricostituito ogni legislatura". Conferiti i riconoscimenti per la sesta edizione del Cancer Policy Award ai rappresentanti della politica italiana che si sono distinti per il loro impegno a favore dei diritti dei pazienti. Il premio quest'anno ha incluso una categoria speciale per i giornalisti che hanno contribuito a una corretta divulgazione sul tema dell'oncologia e dell'onco-ematologia.