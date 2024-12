La più grande collezione del Libretto rosso di Mao (non è solo rosso) Hong Kong, 11 dic. (askanews) - È ritenuta la più grande collezione del "Libretto Rosso" di Mao, attualmente esposta al Museo marittimo di Hong Kong da parte di un commerciante di libri rari che ha sede nel Regno Unito. L'intera collezione, più di 200 pezzi, tra cui le prime edizioni e traduzioni del libro dei pensieri e dei motti di Mao, è stata raccolta dal libraio americano Justin G. Schiller in 30 anni ed è in vendita per 1,2 milioni di euro (un milione di sterline, come riporta il sito Peter Harrington London). Matt Wills, specialista di Asia presso Peter Harrington, spiega: "Pertanto, ciò che è davvero importante capire di questa collezione e della storia del 'Libretto rosso', è che non è nato semplicemente con il colore rosso. E questa collezione ha un sacco di rilegature rare e diverse dalla prima edizione". "Quindi, oltre al rosso, le copie sono state emesse in... vi mostro qui: questa è una prima edizione emessa in plastica marrone. Le copie sono state emesse anche con una sovraccopertina in plastica blu. E uscivano anche così in involucro semplice. Quando si arriva alla terza edizione, torno a questa, è per lo più in plastica rossa e alcune copertine, e poi dal 1966 tutto il 'Libretto rosso' è stato emesso in plastica rossa, ed è per questo che è chiamato il 'Libretto rosso'". Pom Harrington, proprietario della Peter Harrington Rare Books, conclude: "Ecco Peter Harrington, siamo una libreria rara di Londra. Siamo molto fortunati a poter mettere insieme questa collezione del 'Libretto Rosso'. È opera di qualcuno che ha impiegato 30 anni per metterla insieme e volevamo trovare il posto migliore al mondo per esporre quella che è la più grande collezione del 'Libretto Rosso' del Presidente Mao".