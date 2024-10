Maltempo in Emilia Romagna, notte di paura a Bologna, un morto Bologna, 21 ott. (askanews) - Il maltemo ha flagellato l'Italia tutto il fine settimana colpendo in particolare l'Emilia Romagna, con violente precipitazione, basti pensare che sono caduti sulla regione 80 millimetri di pioggia in 4 ore, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Ci sono oltre tremila evacuati, e per disposizione delle autorità locali lunedì le scuole restano chiuse nel capoluogo emiliano. Un giovane di 20 anni, Simone Farinelli, è morto a Pianoro, l'auto su cui viaggiava col fratello è stata travolta da un'onda di piena. "La città di Bologna è l'esemplificazione dell'evento che si è scaricato in collina, con l'indice di saturazione dei suoli dovuto all'evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d'acqua", ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna. La violenta ondata di maltempo ha raggiunto anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Osservati speciali i fiumi, molto ingrossati dalle precipitazioni che potrebbero nuovamente esondare.