Milano, inaugurata nuova area fitness al Parco delle Basiliche Milano, 11 dic. (askanews) - Nel parco milanese delle Basiliche è stata aperta una nuova area per l'attività sportiva dotata di attrezzi che ne fanno una vera e propria palestra a cielo aperto. È il frutto di una collaborazione tra il Municipio I del Comune di Milano e Deliveroo, servizio di consegna con sede centrale a Londra e uffici in tutto il mondo, che ha permesso di realizzare uno spazio adatto a sportivi di tutte le età, comprese persone con disabilità motoria, che possono accedere alle attrezzature con movimenti guidati ed assistiti. "Il rapporto pubblico-privato - ha detto l'assessore al verde Municipio I del Comune di Milano, Lorenzo Pacini - è molto importante, molto diffuso sulla città di Milano. Noi abbiamo come amministrazione un compito, cioè fare in modo che l'obiettivo finale sia sempre l'interesse pubblico e questo penso che sia un buon esempio. È nato in realtà cercando di risolvere un problema in un quartiere che avevamo qua vicino, che ci era stato segnalato dai cittadini. A quel punto abbiamo contattato l'azienda per cercare come amministrazione di cercare insieme a loro di risolverlo, il problema in sè è stato risolto, e poi da lì è nata l'idea di dire 'già che siete qua, siete un grande e importante azienda, se volete approfittare di donare qualcosa al quartiere affinchè ci sia non solo un ritorno di immagine per il vostro brand, ma ci sia un segno tangibile per la zona'". Il risultato è questo circuito di attrezzi all'ingresso del quale un pannello informativo con qrcode riporta a una dimostrazione online dei singoli esercizi e a consigli di allenamento specifici. "Noi siamo una realtà - ha ricordato il General Manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana - che opera a livello locale, siamo partiti da Milano nove anni fa, oggi lavoriamo in più di 1.800 città d'Italia, ma per Milano abbiamo un posto speciale nel nostro cuore. Volevamo fare qualcosa per la città, per i cittadini, e quindi abbiamo pensato alla possibilità di sistemare quest'area, che era in disuso, con una serie di attrezzi che potessero essere a disposizione di tutti i cittadini". Un omaggio alla città che suggella un rapporto inziato a ottobre del 2015, con la consegna del primo hamburger, che oggi coinvolge più di 3.000 ristoranti milanesi ai quali i rider di Deliveroo portano ogni giorno business aggiuntivo permettendo loro di raggiungere clienti che non vogliono spostarsi da casa o dall'ufficio.