Siria, l'ayatollah Khamenei: la caduta di Assad non indebolirà l'Iran Teheran, 11 dic. (askanews) - La caduta di Bashar al-Assad non indebolirà l'Iran, ha dichiarato la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, il cui Paese è stato uno dei maggiori sostenitori del deposto presidente siriano. "Immaginare che quando la resistenza si indebolisce, anche l'Iran islamico si indebolisce significa non conoscere il significato di resistenza", ha dichiarato Khamenei, al potere dal 1989. È il suo primo commento dopo la presa del potere da parte dei ribelli in Siria. "Non c'è dubbio che quanto accaduto sia il risultato di un complotto degli Stati Uniti e di Israele", ha dichiarato ancora Khamenei.