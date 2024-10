IBM inaugura quantum data center in Germania, primo fuori dagli Usa Roma, 1 ott. (askanews) - Un grande data center quantistico: lo ha inaugurato l'IBM nella sua sede a Ehningen, nel sud della Germania, e sarà il primo di questo tipo in Europa. Il data center fungerà da Quantum European Cloud Region di IBM e permetterà a decine di aziende, istituti di ricerca europei e agenzie governative di accedere ai sistemi quantistici del colosso dell'informatica americano. Tra questi Crédit Mutuel, Bosch, E.ON e Volkswagen Group. Il data center include due nuovi sistemi su scala industriale, basati su IBM Quantum Eagle, e presto presenterà un nuovo sistema basato su IBM Quantum Heron; sistemi in grado di eseguire calcoli ben oltre le capacità di simulazione dei computer classici. Quella di Ehningen è la seconda e unica struttura nel suo genere fuori dagli Stati Uniti, cioè l'unico altro quantum data center e cloud region quantistico dopo quello di Poughkeepsie, nello stato di New York e segna un'espansione significativa della flotta di data center quantistici avanzati e su scala industriale di IBM.