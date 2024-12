Giubileo, Valiani (UGL Lazio): biglietto da visita mondo Roma, 2 dic. - "E' un momento particolare dove tutti insieme dobbiamo far sì che il miglioramento della città possa accogliere i pellegrini e i turisti, affinchè tutto possa funzionare. Perchè parliamo di un biglietto da visita per il mondo intero". Lo ha dichiarato Armando Valiani, segretario regionale UGL, in occasione della serata CONFAPI ROMA E LAZIO, presso Palazzo Brancaccio a Roma. Un'occasione unica per sottolineare il ruolo strategico di Confapi nel panorama economico e istituzionale del Lazio, guardando anche al Giubileo 2025.