Chrupalla (AfD): non vogliamo essere "melonizzati" in Parlamento Ue Essen, 29 giu. (askanews) - Il co-leader del partito di estrema destra tedesco "Alternativa per la Germania", Tino Chrupalla, durante il suo discorso al Congresso del movimento a Essen, in Germania, ha annunciato la decisione del suo partito di creare un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, aggiungendo che non vuole che AfD venga "melonizzato", in riferimento alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. "La nostra delegazione sta anche discutendo di un nuovo gruppo parlamentare e non voglio anticipare l'esito. Forse il nostro capo delegazione potrà e saprà riferire in merito nelle prossime ore e forse nei prossimi giorni - ha detto - Ma una cosa voglio che sia chiara: noi non vogliamo essere 'melonizzati', cari amici, noi restiamo il partito della pace e della sovranità." Chrupalla ha poi sottolineato che "la Francia o l'Italia non devono interferire nei nostri affari", annunciando di sostenere il ritiro di AfD da "Identità e Democrazia", partito europeo di destra e estrema destra che raccoglie eurodeputati di sette Paesi, la maggior parte dei quali provengono dal partito italiano della Lega e dal Rassemblement National francese.