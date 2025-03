Acqua, Esposito (EPM): gestione efficiente elemento chiave Roma, 28 mar. (askanews) - Carmine Esposito (Consigliere Delegato, E.P.M.), è intervenuto in occasione del convegno "Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti. "Nel settore della gestione patrimoni immobiliari e urbani, la gestione efficiente dell'acqua è un elemento chiave per la sostenibilità e il contenimento dei costi - ha detto-. Con edifici e infrastrutture che registrano consumi elevati e dispersioni idriche significative, è fondamentale adottare soluzioni di monitoraggio avanzato, manutenzione predittiva e sistemi di riciclo. L'integrazione di tecnologie smart e l'ottimizzazione degli impianti consentono di ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza operativa. Un approccio responsabile all'uso dell'acqua non è solo una necessità ambientale, ma un vantaggio competitivo per l'intero settore oltre ad essere tema cruciale per la sicurezza economica e sociale. Le tecnologie oggi disponibili offrono strumenti per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza, ma il vero cambiamento avverrà solo con un approccio culturale e politico di lungo termine che porti a considerare l'acqua non solo quale bene disponibile, ma un patrimonio da tutelare, valorizzare e gestire con intelligenza per le generazioni future".