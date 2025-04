Zelensky potrebbe non partecipare ai funerali di papa Francesco per incontri militari

Volodymyr Zelensky ha reso noto che potrebbe non partecipare ai funerali di papa Francesco a Roma, a causa di importanti "incontri militari" che dovrà tenere. "Se non sarò presente in tempo, l'Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Il ministro degli Esteri e la first lady saranno presenti. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Oggi in Ucraina si terranno diversi incontri militari", ha dichiarato Zelensky visitando il luogo dell'attacco russo su Kiev.