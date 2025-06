Raid israeliano a Gaza: drone colpisce tenda, 7 morti a Khan Younis

Almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un raid israeliano con un drone che ha colpito una tenda che ospitava sfollati a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche della Striscia.

La tenda è stata colpita nell'area di Al-Mawasi designata come "zona sicura" per gli sfollati, sostiene la Wafa aggiungendo che in un altro attacco l'artiglieria israeliana ha anche bombardato aree a nord del campo profughi di Al-Bureij, nel centro della Striscia. Secondo Wafa, che cita le autorità sanitarie, dalle prime ore di oggi i raid israeliani hanno provocato 51 morti.