Xi Jinping rende omaggio a Ho Chi Minh e firma accordi di cooperazione in Vietnam

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha reso omaggio oggi al mausoleo del defunto leader rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh nel centro di Hanoi, nel secondo e ultimo giorno di visita di stato in Vietnam, prima tappa del tour che lo porterà in Malaysia e in Cambogia. Con Pechino che vuole posizionarsi nel sud-est asiatico come alternativa affidabile ai colpi tariffari del presidente americano Donald Trump, Xi, accompagnato dal segretario del Partito comunista del Vietnam To Lam, ha deposto una corona di fiori, ha riferito il network statale Cctv, su cui c'era scritto 'Lunga vita al grande leader del Vietnam, il Presidente Ho Chi Minh'.

Lunedì, il leader cinese ha invitato il suo Paese e il Vietnam a "opporsi alle prepotenze unilaterali e a sostenere la stabilità del sistema globale di libero scambio", nel resoconto dei media statali di Pechino. Ore dopo, è arrivata la reazione del tycoon che ha preso di mira l'incontro tra Xi e Lam, accusato di puntare a "fregare" gli Stati Uniti. "Non biasimo la Cina. Non biasimo il Vietnam. Non li biasimo. Vedo che si incontrano oggi, ed è meraviglioso", ha detto Trump parlando con i media alla Casa Bianca: "È un incontro meraviglioso, è come cercare di capire come possiamo fregare gli Stati Uniti d'America".

Cina e Vietnam hanno firmato lunedì 45 accordi di cooperazione, tra cui quelli sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento, sull'intelligenza artificiale, sui pattugliamenti marittimi congiunti e sullo sviluppo ferroviario. Su quest'ultimo punto, Xi e Lam hanno presieduto questa mattina al lancio del 'Meccanismo di cooperazione ferroviaria Cina-Vietnam' all'Hanoi International Convention Center che punta a realizzare un progetto da 8 miliardi di dollari per collegare la più grande città portuale settentrionale del Vietnam al confine con la Cina.

Xi, inoltre, ha avuto colloqui con il presidente Luong Cuong, presso il palazzo presidenziale di Hanoi: i due leader, insieme a To Lam, hanno anche incontrato i rappresentanti del festival dell'amicizia tra i popoli di Cina e Vietnam. Xi si sposterà in serata in Malaysia e poi in Cambogia in un tour che "riveste grande importanza" per la regione, ha affermato Pechino alla vigilia.