Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima oraWang a Lavrov, pronti a elevare coordinamento strategico
10 lug 2025
Wang a Lavrov, pronti a elevare coordinamento strategico

La Cina è pronta "a lavorare con la Russia per elevare il coordinamento strategico, per tutelare i rispettivi interessi in materia di sicurezza e sviluppo, e sostenere reciprocamente il ringiovanimento" nazionale. Il ministro degli Esteri Wang Yi, incontrando l'omologo russo Serghei Lavrov a margine della ministeriale degli Esteri dell'Asean di Kuala Lumpur, in Malesia, ha aggiunto - secondo i media statali - che Cina e Russia "dovrebbero rafforzare il coordinamento strategico nell'ambito della cooperazione nell'Asia orientale, rimarcando l'importanza di sostenere un'architettura regionale incentrata sull'Asean, aperta e inclusiva".

