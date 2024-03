Un generale conferma le riunioni del tentato golpe in Brasile

L'ex comandante dell'esercito del Brasile, Marco Antônio Freire Gomes, ha confermato in una deposizione alla Polizia federale di aver partecipato ad alcune riunioni in cui sono stati discussi i termini di un "progetto di colpo di Stato" organizzato dopo l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, per evitare il suo insediamento e mantenere alla guida del Paese sudamericano Jair Bolsonaro. Lo riferisce Cnn Brasil. Degli incontri con i vertici di esercito, marina e aeronautica ha parlato nel corso della sua collaborazione con la giustizia anche l'ex aiutante di campo di Bolsonaro, il tenente colonnello Mauro Cid. Freire Gomes è stato chiamato a rispondere di alcuni episodi chiave emersi nel corso dell'inchiesta sul tentativo golpe del gennaio 2023 che hanno già portato ad una serie di perquisizioni e arresti per politici, ex ministri e militari vicini all'ex capo dello stato Bolsonaro e coinvolti nella presunta trama golpista.