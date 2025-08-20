Per prima volta jackpot EuroMillions in Francia, vinti 250 mln

Il jackpot della lotteria pan-europea EuroMillions è andato ieri per la prima volta in Francia, con un biglietto da 250 milioni di euro, ovvero la più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione: lo ha annunciato FDJ United in un comunicato stampa.

Il precedente record di vincita su tutto il territorio francese era di 220 milioni di euro, vinto all'EuroMillions a Tahiti, nella Polinesia francese, nel 2021.

La somma di 250 milioni di euro, che corrisponde alla vincita massima offerta dall'EuroMillions, era già stata vinta in Austria e in Irlanda nel 2025.

Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto, che aveva un jackpot di 234 milioni di euro.

Oltre alla Francia, la lotteria viene offerta in Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. (ANSA-AFP).