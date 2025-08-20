Per prima volta jackpot EuroMillions in Francia, vinti 250 mln

Lunedì 18 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
La più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione

Il jackpot della lotteria pan-europea EuroMillions è andato ieri per la prima volta in Francia, con un biglietto da 250 milioni di euro, ovvero la più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione: lo ha annunciato FDJ United in un comunicato stampa.

Il precedente record di vincita su tutto il territorio francese era di 220 milioni di euro, vinto all'EuroMillions a Tahiti, nella Polinesia francese, nel 2021.

La somma di 250 milioni di euro, che corrisponde alla vincita massima offerta dall'EuroMillions, era già stata vinta in Austria e in Irlanda nel 2025.

Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto, che aveva un jackpot di 234 milioni di euro.

Oltre alla Francia, la lotteria viene offerta in Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. (ANSA-AFP).

