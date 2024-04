Ue: Conte, con Giorgia l'Italia cambia... in peggio

"Oggi il Governo Meloni aveva la possibilità di fermare in Europa tagli da 13 miliardi l'anno a danno dell'Italia con un voto. Si riunivano i Ministri dell'agricoltura, toccava a loro. Lollobrigida aveva la possibilità di votare da "patriota" ma evidentemente è più bravo a fermare i treni che a stoppare un Patto sciagurato per l'Italia. Non si è nemmeno presentato all'incontro e ha inviato un Sottosegretario. Il Governo Meloni ha detto sì: all'austerità, alle manovre lacrime e sangue sulla pelle degli italiani, con nuove tasse o tagli su sanità e diritti. "Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa"...in peggio". Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.