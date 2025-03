Ue: Consultazione pubblica sulla riforma aiuti di Stato per il Clean Industrial Deal

L'Ue ha avviato una consultazione pubblica in vista della riforma sugli aiuti di Stato che, a partire da giugno, accompagnerà il Clean Industrial Deal per rafforzare la competitività e la decarbonizzazione dell'industria. Secondo la bozza Ue, il nuovo quadro sarà valido fino al 31 dicembre 2030 e i Paesi membri potranno concedere sussidi, basandosi sul loro mix energetico nazionale, sia per le rinnovabili sia per tecnologie emergenti come l'idrogeno pulito. Bruxelles garantisce inoltre una valutazione tempestiva degli aiuti per il nucleare "in linea con il trattato e nel rispetto della neutralità tecnologica". La consultazione è aperta fino al 25 aprile.