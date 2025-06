Rexal Ford arrestato in Grecia per l'omicidio della bimba a Villa Pamphili

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due giorni prima del ritrovamento dei corpi. A diffondere lo scatto che ritrae l'uomo in pantaloncini, maglietta e cappellino con la bimba di pochi mesi che indossa un vestitino rosa, è stata la trasmissione 'Chi l'ha visto?' Intorno a lui gli agenti di polizia, chiamati perché - rende noto il programma - la bimba piangeva. A loro ha detto di essere il padre. Grazie alla segnalazione arrivata alla trasmissione, gli inquirenti sono risaliti agli interventi delle volanti in cui era stato identificato, prosegue Chi l'ha visto? chiedendo se qualcuno ha altre informazioni utili per le indagini.