Turchia esorta Israele a fermare gli attacchi aerei in Siria, dice il ministero degli Esteri

La Turchia ha invitato Israele a "cessare i suoi attacchi aerei" sulla Siria; lo ha affermato il ministero degli Esteri turco. "In questo periodo delicato per la Siria, la comunità internazionale ha il dovere di contribuire a stabilire sicurezza e stabilità nel Paese. In questo contesto, Israele deve porre fine ai suoi attacchi aerei, che stanno danneggiando gli sforzi del Paese per l'unità e l'integrità", ha scritto il portavoce del ministero Öncü Keçeli in una dichiarazione.