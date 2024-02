Tunisia, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio

Secondo fonti ufficiali tunisine, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio, mentre altri risultano 17 dispersi. Intanto sono state intercettate dalla Guardia costiera tunisina e portate in Tunisia le 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. Lo ha reso noto Alarm Phone su X confermando il trasferimento in Tunisia dei 105, mentre dalle autorità tunisine non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.