Trump multato a New York per i commenti sul processo

Il giudice di New York Juan Merchan ha multato Donald Trump per violato ripetutamente il 'gag order' che gli vieta di fare commenti su testimoni, giurati, procuratori e staff del tribunale. Nel corso del processo che vede il presidente accusato per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, Merchan ha imposto una multa di 1.000 dollari per ognuna delle nove violazioni accertate, quindi per un totale di 9.000 dollari.