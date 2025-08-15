Venerdì 15 Agosto 2025

Trump, cessate il fuoco oggi o non sarò contento
15 ago 2025
Trump, cessate il fuoco oggi o non sarò contento

"Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi". Lo ha detto Donald Trump sull'Air Force One, secondo il video postato su X da Rapid Response 47, l'account lanciato dalla Casa Bianca di Trump contro le fake news. "Non c'è nulla scolpito nella pietra. Voglio alcune cose: voglio un cessate il fuoco rapidamente. Questo non ha nulla a che vedere con l'Europa. L'Europa non mi dice cosa fare, ma certamente sarà coinvolta nel processo, così come lo sarà Zelensky. Voglio un cessate il fuoco rapidamente, non so se sarà oggi ma non sarò contento se non sarà oggi", ha detto Trump.

