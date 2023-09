Trevisan vince a Guadalajara, Giorgi ai quarti

Martina Trevisan e Camila Giorgi si qualificano per gli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Guadalajara, in Messico. Ai sedicesimi la 29enne fiorentina n.54 al mondo ha eliminato l'altra toscana Jasmine Paolini (n.35) per 7-5 6-2, mentre la 31enne maceratese n.56 del ranking ha battuto 6-1 6-2 la 25enne spagnola Cristina Bucsa (n.62).