Tragedia a Istanbul: Mattia Ahmet Minguzzi muore dopo accoltellamento

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è stato dichiarato ufficialmente morto dopo che dal 7 febbraio era in stato di morte cerebrale, in seguito a circa due settimane di terapia intensiva dopo un accoltellamento subito nelle settimane precedenti.

"Con nostra grande tristezza, oggi 9.2.2025 ci ha lasciato il nostro caro figlio Mattia Ahmet Minguzzi", si legge in una comunicazione da parte della famiglia. "La cerimonia funebre si terrà lunedì 10 presso la Moschea di Atakoy 5. Kisim Omer Duruk, dopo la preghiera del pomeriggio (intorno alle ore 16). Martedì alle ore 11.30 si terrà la cerimonia commemorativa nella chiesa di Sant'Antonio, Beyoglu", a Istanbul, fanno sapere i familiari.

Il 24 gennaio il ragazzo era stato colpito con cinque coltellate, come documentato in un video, da un altro adolescente mentre si trovava in un mercato di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica della città sul Bosforo. Caduto a terra, era stato colpito con un calcio da un altro 16enne. I due assalitori, con precedenti penali, sono stati arrestati.