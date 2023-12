Tim, 'avanti su vendita Netco senza ritardi'

Tim va avanti sulla cessione della rete. "Le attività previste dagli accordi con Kkr finalizzate al closing dell'operazione proseguiranno secondo quanto previsto, senza ritardi o interruzioni". Lo precisa la società comunicando di aver ricevuto in data odierna la notifica di un ordinario atto di citazione da parte di Vivendi, nel quale viene contestata la legittimità della delibera consiliare con cui è stata approvata la cessione della cosiddetta NetCo. "Vivendi non ha formulato alcuna richiesta cautelare, né ha chiesto di inibire in via d'urgenza l'esecuzione della delibera e degli atti negoziali conseguenti.