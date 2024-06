Tajani, parlare di 'Golpe' non è il mio linguaggio

"La trattativa la fa la premier per conto dell'Italia, non per conto delle forze politiche di maggioranza. Queste parole a livello europeo assolutamente non influiscono. Sono giudizi politici. Non è il mio linguaggio, non influiscono sul peso dell'Italia, che è un Paese fondatore dell'Europa". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando alla Farnesina le parole di Matteo Salvini secondo cui l'accordo a Bruxelles "puzza di colpo di Stato".