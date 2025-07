Valditara, prossimo anno scolastico assumiamo 54mila prof

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo decreto del ministro, inoltre, sarà disciplinata l'assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. L'ultima procedura risaliva al 2004.

"Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record", commenta Valditara.