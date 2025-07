Incassi, i dinosauri di Jurassic World battono il nuovo Superman

È Jurassic World - La Rinascita ad aggiudicarsi il derby dei blockbuster del weekend: in base ai dati Cinetel il settimo capitolo del franchise di Jurassic Park, diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, si conferma in vetta alla classifica mettendo in cascina altri 1.678.501 euro, volando a quota 7,2 milioni in due settimane nelle sale (7.202.756 euro) e battendo il debutto di Superman, il nuovo cinecomic diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni dell'uomo d'acciaio, che in cinque giorni sfiora i 2 milioni al box office (1.995.142 euro).

Scende in terza posizione F1, l'action di Joseph Kosinski ambientato nel mondo della Formula 1, con vede Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota che torna in pista per aiutare la sua squadra in difficoltà, con 448.273 nel fine settimana, per un incasso totale di 4,5 milioni (4.523.997) in tre settimane.

Scivola al quarto posto Dragon Trainer, che ottiene altri 285.783 euro per un totale di 8,3 milioni (8.332.254), seguito da Elio, che mette a segno 195.835 euro e supera i 2 milioni complessivi (2.149.796 euro) in quattro settimane di programmazione. In sesta posizione il fenomeno Lilo & Stitch, che nel weekend deve accontentarsi di 152.921 euro, ma nel complesso 'vede' quota 22 milioni (21.786.816).

Perde una posizione - ed è settimo - anche 28 anni dopo di Danny Boyle, terzo capitolo della serie di film iniziata con 28 giorni dopo (2002) e proseguita con 28 settimane dopo (2007): l'incasso è di 67.504 euro (per complessivi 1.546.724).

Debutta in ottava posizione I Play Mother - Il Gioco del male, horror diretto da Brad Watson, con 48.763 euro, seguito da un'altra new entry, l'action movie per ragazzi Paul - Un Pinguino da Salvare, con circa 30mila euro (29.996). Chiude la top ten, in risalita dalla 21/a posizione, FolleMente, la commedia romantica dei record di Paolo Genovese, che con 29.629 euro nel weekend veleggia ormai verso i 18 milioni di incasso (17.698.121) dopo 21 settimane in sala.

Nel complesso, il box office tocca 4.989.490 euro, in calo del 19% rispetto a una settimana fa (6.154.953), ma con un +61,84% a confronto con l'analogo weekend del 2024.