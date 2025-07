Giudice trasferito, a rischio processo sulla strage di Brescia

È a rischio il processo per la strage di piazza della Loggia in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorzi, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'attentato neo fascista del 28 maggio 1974. Il motivo del possibile stop è legato al trasferimento del presidente della Corte d'Assise Roberto Spanó che ha scelto di andare al settore civile del tribunale di Brescia dove inizierà il nuovo incarico il prossimo 8 settembre.

Spanó, magistrato al cui nome sono legati i principali casi di cronaca degli ultimi anni e in generale la cronaca giudiziaria bresciana fin dagli anni Novanta, ha optato per il trasferimento dopo che il Csm nei giorni scorsi ha avviato la pratica per trasferire il sostituto procuratore Roberta Panico per incompatibilità.